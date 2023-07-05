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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan YSP'ye tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan YSP'ye tepki

TBMM Genel Kurulu’nda tartışma çıktı. Kobani olayları hakkında 'sivil halk direnişi' diyen Yeşil Sol Parti milletvekillerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan çok sert yanıt geldi.

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TBMM Genel Kurulu’nda Yeşil ve Sol Gelecek Partisi Grup önerisi sırasında tartışma çıktı. Yeşil ve Sol Gelecek Partisi Kobani davasındaki hukuki güveni zedeleyici sürecin oluşturduğu zararların araştırılması amacıyla grup önerisi verdi.

Kobani olaylarını savundular

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 6-8 Ekim olaylarını vahim olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleşmiş, millete karşı gerçekleşmiş olan bir başkaldırı girişimi olduğunu söyledi. Yeşil ve Sol Gelecek Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Kobani olaylarının sivil halkın direnişi olduğunu savundu.

'Terör örgütleri arasında harf sırası yapmıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti AK Parti hükûmetleri döneminde terör örgütleri arasında harf sırasına göre bir ayrım yapmadığını belirterek, Millî Güvenlik Kurulunun gündemine getirerek FETÖ’nün de IŞİD’in de PKK’nın da PYD’nin de DHKP-C’nin de hepsinin terör örgütü olduğunu, Türkiye’ye de dünyaya da ilan ettiğini ifade etti.

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