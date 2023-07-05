BIST 6.107
DOLAR 26,08
EURO 28,35
ALTIN 1.613,19
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi

Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan asayiş uygulamaları çerçevesinde 9 silah ele geçirilirken araması olan 2 şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde kentte büyük çaplı asayiş uygulaması yaptı.

Çeşitli mekanlarda asayiş uygulamaları yapan ekipler, düğünlerde havaya rastgele silah atılmasının engellenmesine yönelik yapılan uygulamalarında da tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Plakasız motorlar üzerinde de denetimlerini sıklaştıran ekipler, 9 günlük bayram tatili boyunca 9 silah ele geçirirken, araması olan 2 şahıs da yakalanarak tutuklandı.

Yapılan asayiş uygulamalarının vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerli otomobil Togg'un teslimat adedi belli oldu
Yerli otomobil Togg'un teslimat adedi belli oldu
Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu
Arda Güler İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu
Ali Koç ayrılığı resmen duyurdu: "Arda Güler Fenerbahçe'de oynamak istemiyor"
Ali Koç ayrılığı resmen duyurdu: "Arda Güler Fenerbahçe'de oynamak istemiyor"
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e "Hayırlı olsun" ziyareti
Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e "Hayırlı olsun" ziyareti
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 4-5 Temmuz alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 4-5 Temmuz alış-satış rakamları
Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor
Kocaeli'de volkanik cürufla düşük maliyetli organik tarım yapılıyor
İmamoğlu'nun 'manifesto' adımıyla ilgili soruya CHP'li Faik Öztrak cevap verdi: Hayır, gelmedi
İmamoğlu'nun 'manifesto' adımıyla ilgili soruya CHP'li Faik Öztrak cevap verdi: Hayır, gelmedi
Osmaniye'de orman yangını çıktı! Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor
Osmaniye'de orman yangını çıktı! Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor
ALES başvurusu 2023 nereden, nasıl yaşılır? ALES 2 sınavı ne zaman?
ALES başvurusu 2023 nereden, nasıl yaşılır? ALES 2 sınavı ne zaman?
10 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrenci bulundu
10 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrenci bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı! Ekrem İmamoğlu kıskançlık krizine girdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı! Ekrem İmamoğlu kıskançlık krizine girdi