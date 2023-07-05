İmamoğlu'nun hamlesi sonrası Öztrak'tan 'değişim' göndermesi!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun manifesto hamlesinin MYK'da gündeme gelmediğini söyledi. Öztrak 'değişim' çağrılarına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

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CHP'de, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 'değişim kavgası' gün geçtikçe alevleniyor. Koltuğundan vazgeçmeyeceğini açık açık dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından parti tabanından yükselen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamış ve "Buradayım be buradayım, Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim." açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu'ndan değişim çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her fırsatta verdiği değişim mesajını 'iktidar için değişim' isimli internet sitesi ile bir ileri seviyeye taşıdı.

"Chp'de değişim, Türkiye'de değişim"

Sosyal medya hesabından sitenin açıldığını duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öztrak değişim kavgalarının gölegesinde konuştu

İmamoğlu'na genel başkanlık kapısını kapattığını daha önce belirten Kılıçdaroğlu cephesinden de 'mücadeleye devam' mesajları gelmeye devam ediyor. Partide kriz dolu günlerin gölgesinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eksiklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor"

CHP'de seçim sonrası yaşanan değişim kavgalarını değerlendiren Faik Öztrak, 2023'te başlayan seçim sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli." diye konuştu.

"Değişim mutlaka sürmeli"

25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışacaklarını ifade eden Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişimin mutlaka sürmesi gerektiğini kaydetti.

"Ayrılarak değil, birleşerek yapacağız"

Değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız." dedi.

İmamoğlu'nun çıkışı myk'da gündeme geldi mi?

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Hayır, gelmedi." yanıtını verdi.