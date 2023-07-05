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Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi

Kiev'deki mahkeme binasında patlama meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir mahkeme binasında patlama meydana gelirken, bir sanığın el bombası patlattığı öne sürüldü.

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Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, başkentteki Şevçenskiy ilçe mahkemesinde yerel saatle 17.20'de patlama meydana geldiği belirtildi.

Ön bilgilere göre, konvoyla mahkemeye getirilen sanığın, mahkemenin tuvaletinde bilinmeyen bir patlayıcı madde patlattığı aktarılan açıklamada, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ekipleri, özel kuvvetler ve patlayıcı uzmanlarının olay yerinde çalışma başlattığını söyledi.

Ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı

Patlamanın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Klimenko, kent sakinlerini sakin olmaya ve olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel haber kaynaklarında, duruşma için mahkemeye getirilen ve burada el bombası patlatan sanığın isminin İgor Gumenyuk olduğu kaydedildi.

Gumenyuk'un 2015'te Ukrayna Parlamentosuna el bombalı saldırı davasında şüphelilerden biri olduğu öğrenildi.

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