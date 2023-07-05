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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Mısır arasında normalleşme süreci devam ederken Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz aylarda Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Mısır ile yeni dönem

Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi davet üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İlişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Büyükelçi atandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 yıl sonra Mısır'ın Ankara'ya büyükelçi atandığı belirtildi.

Türkiye de Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i atadı.

Atılan bu yeni adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, "Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sisi, Türkiye'ye geliyor

Kritik gelişmenin ardından ise yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye geliyor.

Kritik ziyaret 27 Temmuz'da

Kritik ziyaretin 27 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtilirken görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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