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Dimitris Pelkas'ın sürpriz bir transfere imza atmak üzere

Dimitris Pelkas'ın sürpriz bir transfere imza atmak üzere

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dimitris Pelkas'ın sürpriz bir transfere imza atmak üzere olduğu iddia edildi. Dimitris Pelkas'ın yeni sezonda tekrar Süper Lig'de top koşturacağı belirtildi.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-Lacivertlilerin sözleşme yenilemediği Dimitris Pelkas'ın Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.

beIN SPORTS'un haberine göre Dimitris Pelkas, Sivasspor ile anlaşma sağladı. 

Bonservisi elinde olan Yunan futbolcunun adı Trabzonspor da dahil birçok takımla anılıyordu.

Fenerbahçe, Pelkas'ı 2020-21 sezonu başında Erol Bulut'un talebiyle 2.2 milyon Euro karşılığında PAOK'tan transfer etmişti.

Sarı-Lacivertli forma ile 67 maça çıkan Dimitris Pelkas 13 gol, 8 asistlik katkı vermişti.

Hull City ile 26 maçta boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.

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