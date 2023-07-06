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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler

Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

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Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında üç mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hussein, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile ayrı ayrı görüştüğü duyuruldu.

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