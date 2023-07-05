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400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!

400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ardından milletvekili seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. İçlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi de yer alıyor.

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14 ve 28 Mayıs'ta yapılan tarihi seçim sürecinin ardından milletvekili seçilmeyenlere yönelik 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavclığı'na ulaştı. Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilileri tarafından yürütülecek.

400 fezleke Ankara'ya ulaştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ardından milletvekili seçilemeyenlere ait 400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Milletvekili seçiminin ardından milletvekili seçilemeyerek dokunulmazlıkları sona eren 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi. Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığına, ardından soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

Parlamenter suçları soruşturma bürolarına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen toplam 400 fezlekeden Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

Fezlekelerin arasında Kılıçdaroğlu da var

Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilileri tarafından yürütülecek.

KAYNAK: SABAH

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