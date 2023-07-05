Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye yenildi

Galatasaray, ilk yarısında 3-0 öne geçtiği hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye 4-3 kaybetti.

Abone ol

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile Kocaeli'de karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan Galatasaray, 29. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu, 35. dakikada da Kaan Ayhan'ın golleriyle 3-0 öne geçti.

Hull City, 45. dakikada Tetteh'in attığı golle farkı 2'ye indirirken Galatasaray ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

Hull City son dakikalarda güldü

Hull City karşılaşmanın 83. dakikasında Christie, 84. dakikasında Slater, 86. dakikasında da Estupinan'ın kaydettiği gollerle müsabakanın ikinci yarısında genç futbolcularına şans veren Galatasaray karşısında 4-3 öne geçti.

Mücadele bu skorla sona erdi.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve diğer protokol üyeleri de takip etti.

Galatasaray: 3 - Hull City: 4

Stat: Kocaeli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Galatasaray: Batuhan Şen (Jankat Yılmaz 46), Leo Dubois (Ali Turap Bülbül 62), Kaan Ayhan (Metehan Baltacı 46), Emin Bayram (Ali Yeşilyurt 76), Kazımcan Karataş (Süleyman Luş 62), Lucas Torreira (Fredrik Midstjö 46), Berkan Kutlu (Özgür Baran Aksaka 62), Yunus Akgün (Sergio Oliveira 62), Alexandru Cicaldau (Hamza Akman 46), Dries Mertens (Olimpiu Morutan 46), Barış Alper Yılmaz (Eren Aydın 72 )

Hull City:

İlk Yarı: Timothee Lo-Tutala, Coyle, Leake, Jones, McLoughlin, Allahyar Sayyedmanesh, Jean Michael Seri, Docherty, Ozan Tufan, Delap, Benjamin Tetteh

İkinci Yarı: Matt Ingram, Cyrus Christie, Andy Smith, Jacop Greaves, Brandon Fleming, Xavier Simons, Ryan Woods (Jarvis 90+2), Ryan Longman, Regan Slater, Harry Vaughan, Oscar Estupinan

Goller: Emin Bayram (29), Berkan Kutlu (30), Kaan Ayhan (35) (Galatasaray), Benjamin Tetteh (45), Cyric Cristie (83), Slater (84), Estupinan (86) (Hull City)

Sarı kart: Regan Slater (Hull City)