CHP'de İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday oldu! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra...

CHP'De 'değişim' tartışması sürerken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. "Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü, parti ideolojik bulamaca dönüştü" diyen Cihaner, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

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CHP içindeki “Gelecek İçin Biz” grubunun lideri, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını açıkladı. "Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. CHP sağ bloka iltihak etti" diyen İlhan Cihaner, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Hafta sonu aday gösterilecek

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “Gelecek İçin Biz Grubu, bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda, Cihaner'in adaylığını ilan edecek” diye yazdı. Parti içindeki değişimin üç ayaklı olması gerektiğini söyleyen Cihaner, şöyle konuştu:

Danışman işi ikinci intihar olacak

“İlkin, partinin politik ve ideolojik tutumunun netleştirilmesi lazım. En son genel başkanın danışman ataması (Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanlığa atadı) bugüne kadar izlenen merkez sağa oturma çizgisinin terk edilip Zafer Partisi'ne yakın, daha milliyetçi çizgiye işaret ettiğini düşünüyorum. Bu ikinci bir intihar olacaktır."

Parti örgütü danışmana bağlanamaz

"İkinci ayağa geliyoruz. O da kadro. Genel Başkan, ‘CHP kadro hareketidir' diyorsa da kadro böyle olmaz. Parti Meclisi'ndekiler danışmandan nasıl hesap soracak? Danışmana, örgütleri veremezsiniz. Danışmana sosyal medyayı veremezsiniz. Siyasi sorumluluğu olmayan adama yetki veriyorsun. Bir sabah kalkıp şu partiyle ittifak kuracağım diyemezsiniz. Tek adamın belirlenmesiyle milletvekili listesi oluşturursanız kadrodan bahsedemezsiniz."

"25 milyon oy" söylemi olağanüstü yanlış

"Üçüncü ayak, parti içi demokrasi. Antidemokratik uygulamaların günah keçisi olarak siyasi partiler yasası gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmaca. Hiçbir partinin önünde milletvekillerini üyelerle belirlemesinde, adayların yarısını kadın yapmada engel teşkil etmiyor. Partiyi yönetenler, seçim sonuçlarının tabanımızda nasıl bir yıkım yarattığının farkında değil. ‘25 milyon oya ulaştık! söylemi olağanüstü yanlış. 25 milyon oy iki seçenekli cumhurbaşkanı seçiminde verildi."

Bu nasıl bir başarı...

Seçim sonuçları için “hezimet” diyen Cihaner, şunları söyledi: “Önemli kısmı sadece Erdoğan'dan kurtulmak için verildi. Bunların hepsini getirip 'Bu bizim başarımızdır' diyemezsiniz. Hezimet dememin en büyük gerekçesi şu: Parlamentodaki çoğunluğu kaptırmışız, tarihin en gerici parlamentosu oluşmuş. AKP ile hareket edebilecek bir sürü milletvekili girmiş. Bu tablodan başarı nasıl çıkarılır?”

“İdeolojik bulamaca dönüştü CHP; sağ bloka iltihak etti”

Cihaner partiye yönelik eleştirilerine şöyle devam etti: "Partinin dili muhafazakar milliyetçi dile döndü. İdeolojik bulamaca dönüştü CHP. CHP sağ bloka iltihak etti. Altılı Masa, sağın karşısına sağ ittifak olarak kuruldu. İnce süreci iyi yönetilemedi. Akşener'in masadan kalkıp dönüşü soruna yol açtı. İki CHP'li belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı yapılması kafa karışıklığı yarattı. Cumhurbaşkanı adayı geç belirlendi. Aylarca CHP'li üç aday yarıştırıldı. Hepsi birbirine karşı yıpratıldı.”

“Kılıçdaroğlu devam ederse ne olur?”

Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydı istifa edeceğini söyleyen Cihaner, “Kılıçdaroğlu devam ederse ne olur?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Üç temel değişim sağlanmazsa genel başkan gitse de gitmese de yerel seçimlerde hezimet kaçınılmaz olur.”

Cihaner, Ekrem İmamoğlu'na güvenmiyor!

İmamoğlu’un çağrısı hakkında da, “İmamoğlu'nun partiyi daha sol-sosyal demokrat bir çizgiye mi oturtacak, bir şey bilmiyoruz” diyen Cihaner, adaylığını koyacağını belirterek şunları kaydetti: “CHP politikasını doğru şekilde ortaya koyarsa daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunabilir. Şu anda LGBTİ haklarıyla ilgili İnsan hakkı savunusu bile yapamıyoruz. Merdan Yanardağ birilerinin hoşuna gitmeyen sözleri nedeniyle tutuklandı. Orada refleks çok geç verildi.”