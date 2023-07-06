Memura var memur emeklisine yok! Zamlı polis, hemşire, öğretmen, doktor, imam maaşları kuruşu kuruşuna hesap...

Memur emeklilerine seyyanen zam yok

2023’ün ocak ayında 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşının temmuz ayında 22 bin liraya çıkacağını, seyyanen zamla birlikte ortalama memur maaşı da 25 bin liraya yükselmiş olacağını yazan Noyan Doğan, "Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak" dedi.