Memura var memur emeklisine yok! Zamlı polis, hemşire, öğretmen, doktor, imam maaşları kuruşu kuruşuna hesap...
AK Parti en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemeyi Meclis'e sundu. Meclis'te görüşmeler başlarken, seyyanen zamla birlikte polis hemşire, imam, doktor, öğretmen gibi memurların maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Ortalama memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memurlara zam verilirken memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise seyyanen zam yapılmayacak.
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran yasa değişikliği teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı. Görevdeki memurlar, 2023’ün temmuz ayında maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alacak, zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, zamlı memur maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı ve tablo olarak yayınladı.
Memur emeklilerine seyyanen zam yok
2023’ün ocak ayında 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşının temmuz ayında 22 bin liraya çıkacağını, seyyanen zamla birlikte ortalama memur maaşı da 25 bin liraya yükselmiş olacağını yazan Noyan Doğan, "Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak" dedi.
Memur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memur emeklilerine gelecek zammı da hesaplayan Noyan Doğan, "Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik net değil." dedi.
Hangi memur ne kadar zam alacak?
İşte zamlı memur maaşları tablosu...