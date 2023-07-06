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Lüks otomobilde seyir halinde iken arkadaşının boğazını kesti! Yakın arkadaş çıktılar...

Lüks otomobilde seyir halinde iken arkadaşının boğazını kesti! Yakın arkadaş çıktılar...

BURSA’da lüks otomobiliyle seyir halinde olan 40 yaşındaki Mustafa Ekşi, aynı otomobilde bulunan arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı aranırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da korkunç bir işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Ekşi can havliyle otomobili durdurdu.

Kendini araçtan dışarıya attı

Kendini araçtan dışarıya atan Ekşi, binlerce kişinin alışveriş yaptığı kent meydanı yakınlarında çevredekilerden yardım istedi. Diğer sürücüler ve çevredeki esnaf, yoğun kanaması olan Mustafa Ekşi'ye müdahale etti. Kanamasını durdurmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi.

Hastaneye götürüldü ama...

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı. Ekşi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlıyı arıyor

Yaşanan korkunç cinayetin ardından bölgeyi ablukaya alan Bursa polisi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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