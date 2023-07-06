BIST 6.107
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.610,93
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret en çok oy aldığı iki şehre olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret en çok oy aldığı iki şehre olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, ilk ziyaretlerini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye cumartesi günü gerçekleştirecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan'ın, ilk olarak gideceği Bayburt'ta son yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir çok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor. Aynı gün Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye geçecek olan Erdoğan'ın, burada bir miting gerçekleştirmesi öngörülüyor.

'Bayburt bunu hak etti' demişti

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, seçimden sonraki ilk ziyaretini Bayburt'a yapacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti" ifadelerini kullanmıştı.

Bayburt en çok oy alan il oldu

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde rekor oy aldığı illerin başında yüzde 78.86'lık oy oranıyla Bayburt gelmişti. Erdoğan, Bayburt'taki oy oranını 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde yüzde 82.45'e yükselterek yeni bir rekora imza atmıştı.

Bayburt'tan sonra Gümüşhane

Bayburt'un ardından Erdoğan'ın tüm Türkiye'de en çok oy topladığı ikinci şehir ise yüzde 74.42'lik oy oranıyla Gümüşhane olmuştu. Erdoğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde bu ildeki oy oranını da yüzde 78.54'e çıkarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir
Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir
CHP'de İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday oldu! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra...
CHP'de İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday oldu! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra...
İngiltere Kralı 3. Charles ilk İskoçya gezisinde protestolarla karşılandı
İngiltere Kralı 3. Charles ilk İskoçya gezisinde protestolarla karşılandı
Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler
Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler
Joe Biden'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek
Joe Biden'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de ortak grup kuracak
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de ortak grup kuracak
Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye yenildi
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı maddeye rastlanmadı
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcı maddeye rastlanmadı
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur
Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur
Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı
Bakan Yerlikaya, Başbağlar katliamında yaşamını yitirenleri andı