BIST 6.107
DOLAR 26,09
EURO 28,41
ALTIN 1.611,63
HABER /  GÜNCEL

Kırkpınar yağlı güreşçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı! 8'i güreşçi 9 yaralı var

Kırkpınar yağlı güreşçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı! 8'i güreşçi 9 yaralı var

KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'ne katılmak için minibüsle yola çıkan güreşçiler Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kaza geçirdi. Minibüsün önünde seyir halinde olan tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8'i güreşçi 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Denizli-Manisa Kara Yolu Selimiye Mahallesi'nde, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye doğru hareket eden M.H.O. (23) idaresindeki 07 plakalı minibüs, R.U. (64) idaresindeki 09 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü M.H.O. ve minibüste yolcu olarak bulunan güreşçiler M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (25), E.K.(19), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Acun Ilıcalı Galatasaray zaferi sonrası konuştu: "Bizim için ümit verici bir maç oldu"
Acun Ilıcalı Galatasaray zaferi sonrası konuştu: "Bizim için ümit verici bir maç oldu"
Lüks otomobilde seyir halinde iken arkadaşının boğazını kesti! Yakın arkadaş çıktılar...
Lüks otomobilde seyir halinde iken arkadaşının boğazını kesti! Yakın arkadaş çıktılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret en çok oy aldığı iki şehre olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret en çok oy aldığı iki şehre olacak
Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir
Memura var da emekliye 'refah payı' zammı yok mu! Çok büyük yanlış olur Erdoğan ek zam verebilir
CHP'de İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday oldu! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra...
CHP'de İlhan Cihaner de genel başkanlığa aday oldu! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra...
İngiltere Kralı 3. Charles ilk İskoçya gezisinde protestolarla karşılandı
İngiltere Kralı 3. Charles ilk İskoçya gezisinde protestolarla karşılandı
Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler
Bakan Fidan'dan, 3 ülke bakanıyla peş peşe kritik görüşmeler
Joe Biden'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek
Joe Biden'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de ortak grup kuracak
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM'de ortak grup kuracak
Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Hull City'ye yenildi
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!
400 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Kılıçdaroğlu da var!
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı
Başbağlar'da katledilen 33 sivil İstanbul'da anıldı