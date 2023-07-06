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Kırklareli'nde bir haftada 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 171 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 171 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-23 Haziran'da düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 171 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

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