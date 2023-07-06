Motorine zam, LPG'ye indirim geldi! 6 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 6 Temmuz 2023 motorin zamlı fiyatı ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu araştırılıyor.

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Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Dolar kurunun yükselmesi sonrası bir zam daha geldi. Motorin artık daha pahalı satılacak, benzinde ise herhangi bir indirim ya da zam beklenmiyor.

Motorine zam, LPG'ye indirim

Motorin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.