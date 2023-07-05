AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?
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AK Parti'de atamalar gerçekleştirildi. Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte o isimler...
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 7 il başkanlığına atama yapıldı.
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Adıyaman İl Başkanlığına Emrah Erkan Bulucu,
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Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci,
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Kars İl Başkanlığına Muammer Sancar,
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