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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti'de atamalar gerçekleştirildi. Adıyaman, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde ve Uşak il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte o isimler...

AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle  7 il başkanlığına atama yapıldı.

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

 Adıyaman İl Başkanlığına Emrah Erkan Bulucu, 

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Erzincan İl Başkanlığına Mehmet Cavit Şireci, 

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Kars İl Başkanlığına Muammer Sancar,

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