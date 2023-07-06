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Bilecik'te ihbara giden polis ve sağlık ekipleri asansörde kaldı!

Bilecik'te ihbara giden polis ve sağlık ekipleri asansörde kaldı!

BİLECİK'te ihbara gittikleri 20 katlı binanın ikinci katında asansörde mahsur kalan polis ve sağlık ekiplerini itfaiye ekipleri kurtardı.

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Bilecik Bahçelievler Mahallesi Cebeci Caddesi'ndeki bir siteden aile içi şiddet ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekiplerin, binanın 10'uncu katına çıkmak için bindikleri asansör bir süre sonra aniden durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Asansörde mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan asansörde herhangi bir asansör firmasına ait numaranın bulunmaması vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

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