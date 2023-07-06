Tofaş, üretime geçici olarak ara verileceğini açıkladı

Tofaş, 7-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa fabrikasında planlı izin kullanımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verileceğini açıkladı.

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Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 07.08.2023 – 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."