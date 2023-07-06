Hastane personel alımı KPSS'siz alım yapılacak! Başvuru ekranı ve şartları 2023 nereden başvuru yapılır?

Hastane bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlara sevindiren haber peş peşe geldi. Yayınlanan son ilan doğrultusunda kadın ve erkek adaylardan oluşan mülakatsız personel alımı yapılacağı belirtildi.

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Sağlık sektörüne ihtiyaç duyulan eleman eksikliğini tamamlamak amacıyla personel alımları yapılmaya devam ediyor. Temmuz ayı kapsamında yapılacak personel alımları için yeni ilanlar yayınlandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 93 mülakatsız personel alımı yapılacağı belirtildi. Adaylardan istenen başvuru şartları ve kontenjan bilgileri hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte personel alımları hakkındaki tüm detaylar…

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine yapılacak personel alımları ile ilgili detaylar paylaşılmaya devam ediyor. Üniversite Hastanesi bünyesinde yapılacak personel alımları için belirlenen kadro ve kontenjan bilgileri şu şekildedir:

1 Sıhhi Tesisat Kalorifer Personeli,

32 Hasta Bakımı ve Temizliği Personeli,

1 Asansör Bakımı Personeli; lise ve dengi okul mezunu

25 Tıbbi Sekreter

5 Röntgen Teknisyeni alımı; önlisans mezunu

28 Hemşire

2 Fizyoterapist: lisans mezunu alımı yapılacaktır.

93 sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak personel alımlarının 657 sayılı devlet memurları kanununun 4 maddesinin B Fıkrasına göre istihdam edileceği aktarıldı. Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda yer alan bilgiler şu şekildedir:

“Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 93 (Doksanüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır”

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Üniversite bünyesinde yapılacak personel alımları için açıklanan başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,

Kamu haklarından mahrum olmaması,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunması, askerlik çağına gelmiş olsa dahi askerlik hizmetini yapmış veya yedek sınıfına geçirilmiş, ertelenmiş olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması şartlarını sağlaması gerekiyor.(Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

22 Haziran 2023 tarihinde başlayan başvuruların 6 Temmuz 2023 tarihinde sona ereceği bildirildi.

