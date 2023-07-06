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Meksika'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, çok sayıda yaralı var

Meksika'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, çok sayıda yaralı var

MEKSİKA'nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Tlaxiaco şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Oaxaca eyaletindeki Santiago Yosundua şehrine varmak üzere sabahın erken saatlerinde başkent Mexico City’den yola çıkan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı açıklandı.

Oaxaca Eyaleti Valisi Salamon Jara kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin bölgede kurtarma faaliyetleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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