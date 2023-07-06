BIST 6.168
DOLAR 26,10
EURO 28,40
ALTIN 1.609,54
HABER /  SAĞLIK

İran'da son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşinden 3 kişi öldü

İran'da son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşinden 3 kişi öldü

İran'da son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Sağlık Bakanlığı İnsan ve Hayvanlar Arasında Bulaşabilen Hastalıklarla Mücadele Daire Başkanı Dr. Muhammed Rıza Şirzadi konuyla ilgili bilgi verdi.

Şirzadi, "Son 3 ayda 28 kişide KKKA görüldü. Bu hastalardan 3'ü yaşamını yitirdi." dedi.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, mide-bağırsak semptomlarının yer aldığına değinen Şirzadi, kene kaynaklı KKKA'nın hayvanlardan da bulaşabileceğini hatırlattı.

İranlı yetkili, "Ahır hayvanlarının etleri tüketilmeden önce 24 saat 4 santigrat derecede bekletilmelidir. Ciğer ve sakatat ise en az 48 saat aynı derecede bekletilmelidir. Sonra iyice pişirilip tüketilmelidir." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da komşular kavga etti! 3 kişi bıçakla yaralandı!
Samsun'da komşular kavga etti! 3 kişi bıçakla yaralandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o bölgeyi uyardı: Vakalarda artış var!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o bölgeyi uyardı: Vakalarda artış var!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 lisanssız RES başvurusunu onayladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 21 lisanssız RES başvurusunu onayladı
Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak
Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak
Valilik duyurdu! 31 Ekim'e kadar yasak geldi
Valilik duyurdu! 31 Ekim'e kadar yasak geldi
FETÖ'ye Haziran darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 513 operasyonda 130 FETÖ'cü tutuklandı!
FETÖ'ye Haziran darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 513 operasyonda 130 FETÖ'cü tutuklandı!
Yıllar sonra setlere dönme kararı almıştı, Özgü Namal'ın partneri belli oldu
Yıllar sonra setlere dönme kararı almıştı, Özgü Namal'ın partneri belli oldu
Meksika'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, çok sayıda yaralı var
Meksika'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, çok sayıda yaralı var
Samsun'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı!
Samsun'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralandı!
İki ay önce evlenen genç mühendis hayatını kaybetti
İki ay önce evlenen genç mühendis hayatını kaybetti
Bilecik'te ihbara giden polis ve sağlık ekipleri asansörde kaldı!
Bilecik'te ihbara giden polis ve sağlık ekipleri asansörde kaldı!
Manisa'da sporcuları taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 kişi yaralandı!
Manisa'da sporcuları taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 kişi yaralandı!