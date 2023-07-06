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Samsun'da komşular kavga etti! 3 kişi bıçakla yaralandı!

Samsun'da komşular kavga etti! 3 kişi bıçakla yaralandı!

SAMSUN'un BAFRA ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Gaziosman Paşa Mahallesi Şehit Altunışık Sokak'ta aralarında husumet bulunan komşular M.E.K. (25) ile E.K. (44) arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine E.K. (53), oğlu M.E.K'in yanına geldiğinde şüpheli E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Taraflar, birbirlerini bıçakla ve muşta ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba E.K. ile oğlu M.E.K. Bafra Devlet Hastanesi'ne, E.K. ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Başından yaralanan baba E.K, Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı kavganın yaşandığı yerde muştayı bahçede, bıçağı ise kaldırımın yanında buldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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