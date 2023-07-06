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Benim Güzel Ailem oyuncuları isimleri, kim kimdir? Benim Güzel Ailem tam oyuncu listesi

Benim Güzel Ailem oyuncuları isimleri, kim kimdir? Benim Güzel Ailem tam oyuncu listesi

TRT 1 ekranlarının yaz sezonu için hazırladığı Benim Güzel Ailem izleyici karşına çıktı ve tam not aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken izinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağçılar, Onur Buldu, gibi ünlü isimler bulunuyor.. Peki Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosunda kimler var? Benim Güzel Ailem dizisi hangi diziden uyarlama?

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TRT 1'in yaz sezonu için hazırladığı dizilerin çekimleri sona erdi. Fabrika Yapım – Öner Aslanel imzalı “Benim Güzel Ailem” dizisi yakında izleyeciyle buluştu ve ilk bölümden tam not aldı.  Benim Güzel Ailem dizisi izleyecilere eğlenceli anlar yaşattı. Peki Benim Güzel Ailem dizisi yeni  bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem dizisi saat kaçta? Benim Güzel Ailem dizisi hangi gün?  Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosunda kimler var? Benim Güzel Ailem dizisi hangi diziden uyarlama?  sorularının cevabı haberimizde.

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu ve Aycan Koptur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem bu hafta yayınlanacak mı?

Benim Güzel Ailem ne zaman, hangi gün?

Benim Güzel Ailem 1.bölümüyle 14 Haziran Çarşamba saat 20:00'da TRT 1'de.

Benim Güzel Ailem oyuncuları

“Benim Güzel Ailem” dizisi oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Rasim), Seray Gözler (Canan), Onur Buldu (Ferdi), Melis Babadağ (Öznur), Aycan Koptur (Deniz), Barış Yıldız (Kaan), Erdem Akakçe (Nedim), Ebrar Karabakan (Tuğçe), Toprak Can Adıgüzel (Sina) ve Hira Koyuncuoğlu (Damla) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Benim Güzel Ailem uyarlama mı?

Kore Yapımı One Again dizisinden uyarlanmıştır.

Benim Güzel Ailem konusu

Büyük bir aile tüm çocuklarını evlendirmiştir. En küçük kızlarının düğün günü diğer 3 kardeşte ellerinde bavulla çıkıp gelir. Hepsi eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Evin küçük kızı Damla’da evlenmeyeceğini söyler ve evden çıkar. 

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