Fehmi Koru hükümete önerdi: Gelecek seçim garanti

Fehmi Koru, emeklilerin gönüllülerini kazanacak zam oranının hükümete 2024 yerel seçimlerini garantiye alacağını yazdı.

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En düşük memur maaşı 22 bin liranın üzerine yükseldi. Ancak düzenlemede emeklilere refah payı artışının yer almaması emeklileri üzdü. 6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı.

Peki emekliye enflasyon farkı haricinde ilave zam gelir mi?

Merak edilen soruya ilişkin yazar Fehmi Koru, "Emeklilere de en düşük devlet memuruna yakın maaş verilsin, gelecek seçim garanti…" başlıklı yazısında yanıt verdi.

Enflasyon farkı artı seyyanen zam

Enflasyon farkının yüzde 20'yi bile bulmadığına değinen yazar, memurun aksine emeklililerin hüzün içinde olduğunu belirterek bu kesimi sevindirebilecek artışı böyle paylaştı:

"Sanıyorum, buna da bir çare düşünülecektir. O oranla belirlenecek rakama, "emeklileri sevindirecek seyyanen bir rakam eklenebilir. Altı ayın ortalaması yüzde 19.77 mi? Ona kafadan bir 8 bin 77 TL daha eklenir ve en düşük emekli maaşının eskiden olduğu gibi asgari ücretin bir katına yakın üstüne çıkması sağlanır. Ne olacağına bakalım: En düşük emekli maaşı 7.500 TL, buna son altı ayın enflasyon oranı %20’yi -1500 TL) ekliyoruz ve en düşük memur maaşı hesabında olduğu gibi kafadan da seyyanen 8 bin 77 TL yüklüyoruz. Sonuçta en düşük emekli maaşı 11 bin 420 TL olan asgari ücretin biraz üstüne çıkmış oluyor: 17 bin 77 TL."

Kaybettiği büyükşehirleri alabilir

Emekilerin buruklaşan gönüllerinin alınmasının seçimle bağlantılı olduğunu düşünen Koru, yazısında "Oysa bugün olan her şey, bana göre, sekiz ay sonra -mart 2024’te- yapılacak olan yerel seçimle ilgili. Herkese bir şeyler vaat ederek genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı iktidar; şimdi de vaat ettiklerini kısmen de olsa yerine getirerek beş yıl önce kaybettiği büyükşehir belediyelerini yeniden kazanmak istiyor." ifadelerine yer verdi.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı