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TOBB haziran ayına ilişkin verileri açıkladı! Düşüş var

TOBB haziran ayına ilişkin verileri açıkladı! Düşüş var

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından haziranda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 23,3 azalarak 3 bin 751 oldu.

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TOBB, haziran ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 23,3 düşerek 3 bin 751'e geriledi.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (1011), Ankara (260), İzmir (245), Bursa (203) ve Konya (177) olarak sıralandı.

Haziran 2022'de 92 bin 332 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 4,4 yükselerek 96 bin 374'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,2 artışla 3 milyon 925 bin 552 olarak hesaplandı.

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