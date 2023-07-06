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Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...

Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...

ESKİŞEHiR'de atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturan kişi, polise teslim oldu.

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Önceki gün Balsu Bulvarı'nda bir minibüsün arkasına bağladığı atı sıcak havada koşturan Murat Y'nin (42) yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Hayvana eziyet" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Murat Y, olayın medyada haber olduğunu görmesi üzerine polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı Kurtuluş Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Murat Y. adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorusuna "Allah görüyor. Hayvana eziyet olur mu hiç? Öbür tarafta nasıl hesabını vereceğiz." cevabını verdi.

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