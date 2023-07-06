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Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

MERSİN'de 27 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gülnar ilçesi Zeyne Mahallesinde 27 küçükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekibin yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli tespit edilirken, hayvanların da konulduğu yer de belirlendi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı hayvanları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü, hayvanlar da sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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