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Ordu'da el freni çekilmeyen araba bir can aldı!

Ordu'da el freni çekilmeyen araba bir can aldı!

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı. Vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay, 4 Temmuz günü Korgan şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmemiş olan otomobil geri hareket ederek, Korgan Belediyesi'nin önünden camiye namaza giden Mehmet Kesen isimli yaşlı vatandaşa çarptı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Mehmet Kesen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Kesen'in cenazesi dün (5 Temmuz) Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve Korgan ilçesi halkı yoğun bir katılım gösterdi.

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