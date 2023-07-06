BIST 6.150
DOLAR 26,09
EURO 28,40
ALTIN 1.608,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

DİYARBAKIR'da, kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibi darbedildi. Saldırıda, 1 görevli yaralandı, 4 araç zarar gördü.

Abone ol

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesi'nde 4 aboneye ait elektrik borcu, uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaştı.

Abonelere yapılan yasal çağrılara rağmen ödenmeyen borçla ilgili savcılık haciz kararı çıkardı, ekipler de kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik önlemleri altında mahalleye gitti.

Denetimler sırasında bir grup, ekibi darbetti, araçlara taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 1 görevli yaralandı, 4 araç zarar gördü. Araç camlarının kırıldığı saldırı anı, ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"6 ilde 6,4 milyon insanımıza kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2,2 milyon abonemiz, Türkiye ortalamasının 2,5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımıyla yüzde 76'dan yüzde 43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzeleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığıyla mücadelemize devam edeceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Önümüzde 'Oraj' var sonrası ise resmen felaket! Profesörün '2023' sözleri dil yutturdu: "Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek"
Foto Galeri Önümüzde 'Oraj' var sonrası ise resmen felaket! Profesörün '2023' sözleri dil yutturdu: "Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Benim Güzel Ailem Ferdi gerçekte kim oynuyor, adı ne? Onur Buldu karısı kimdir, boyu kaç?
Benim Güzel Ailem Ferdi gerçekte kim oynuyor, adı ne? Onur Buldu karısı kimdir, boyu kaç?
Türkiye, nüfusa göre dünyadaki 18. büyük ülke!
Türkiye, nüfusa göre dünyadaki 18. büyük ülke!
Ataşehir'de köpek kadının kafasını parçaladı yolan geçenler zor ayırdı sahibi gözaltına alındı
Ataşehir'de köpek kadının kafasını parçaladı yolan geçenler zor ayırdı sahibi gözaltına alındı
Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu CHP liderliğini değil, cumhurbaşkanlığını istiyor
Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu CHP liderliğini değil, cumhurbaşkanlığını istiyor
Diyetisyen uyardı: Günlük en az 2,5 litre su tüketin!
Diyetisyen uyardı: Günlük en az 2,5 litre su tüketin!
Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddiası
Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddiası
Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında? Esra Rabia Ünal ne iş yapıyor, gerçek mesleği ne?
Esra Rabia Ünal kimdir, kaç yaşında? Esra Rabia Ünal ne iş yapıyor, gerçek mesleği ne?
Ordu'da el freni çekilmeyen araba bir can aldı!
Ordu'da el freni çekilmeyen araba bir can aldı!
Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...
Atı minibüsün arkasına bağlayarak koşturdu! Televizyonda görünce...
Beyaz Saray'da kokain bulundu Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama
Beyaz Saray'da kokain bulundu Beyaz Saray Sözcüsü'nden açıklama
Dehşeti yaşayan genç kız mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Kaçırıp mezarını bile kazdılar
Dehşeti yaşayan genç kız mahkemede gözyaşlarına boğuldu! Kaçırıp mezarını bile kazdılar
Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı