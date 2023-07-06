Önümüzde 'Oraj' var sonrası ise resmen felaket! Profesörün '2023' sözleri dil yutturdu: "Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek"
Meteoroloji tahminlerine göre cumartesi ve pazar günü İstanbul dahil birçok şehirde yağmur bekleniyor. Son günlerde iyice bunaltan sıcaklar ise hafta sonundan itibaren şiddetini daha da artıracak. "2023 insanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak" diyen Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Akıllara, dünyada çok sayıda insanı öldüren şiddetli sıcaklar Türkiye'de de ölüme neden olur mu sorusu geldi.
Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi. 4 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 derece olarak ölçüldü. Rekor sıcaklık, Ağustos 2016’da ölçülen 16,9 dereceyi aştı. Günlerdir sıcaktan kavrulan birçok şehir hafta sonu 'nefes' alacak. Çünkü Cumartesi ve Pazar günü yağmur bekleniyor. Yağışların hemen sonrası ise daha vahim. Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın açıklamaları ürküttü...
Türkiye'de temmuzun gelmesiyle şehirlerde sıcaklık iyice artarken Aydın’da termometreler 38’i gösterdi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
"Anormal bir durum"
Eskişehir'de ise 42 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, bölge halkının kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bunaltıcı sıcaklar, vatandaşlar arasında anormal bir durum olarak değerlendirildi. Önceki yıllarda havaların bu kadar sıcak olmadığını aktaran vatandaşlar, değişen iklim şartlarına işaret ederek ilerleyen dönemlerde kuraklık yaşanmasından endişe ettiğini belirtti.
"10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum"
Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu. Kurnaz, "Bu sene içerisinde yaklaşık 10-12 tane daha rekorlu gün yaşayacağımızı bekliyorum. Bu durumda 2023 dünyanın, insanların yaşadığı en sıcak sene olacak" dedi.