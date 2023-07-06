Önümüzde 'Oraj' var sonrası ise resmen felaket! Profesörün '2023' sözleri dil yutturdu: "Hava sıcaklığı 50 derecenin üstünü görecek"

"Anormal bir durum"

Eskişehir'de ise 42 dereceye kadar ulaşan sıcaklık, bölge halkının kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bunaltıcı sıcaklar, vatandaşlar arasında anormal bir durum olarak değerlendirildi. Önceki yıllarda havaların bu kadar sıcak olmadığını aktaran vatandaşlar, değişen iklim şartlarına işaret ederek ilerleyen dönemlerde kuraklık yaşanmasından endişe ettiğini belirtti.