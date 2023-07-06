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Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddiası

Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddiası

LÜBNAN'ın güneyinden İsrail'e yönelik 2 roket fırlatıldığı iddia edildi. İsrail ordusundan yetkililer konuya ilişkin açıklama yaparken, Lübnan ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Akhbariyya gazetesinin Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'e yönelik sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyindeki Mecidiyye bölgesinden 2 roketin İsrail'in işgali altıdaki Filistin topraklarına doğru fırlatıldığı kaydedildi.

Haberde İsrail'in de aynı bölgeye roketle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Ancak İsrail ordusundan yetkililerin ülke medyasına yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir roket saldırısının gerçekleşmediği, eski bir mayının infilak etmesi sonucu sınırda patlamanın meydana geldiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Lübnan ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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