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Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu CHP liderliğini değil, cumhurbaşkanlığını istiyor

Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu CHP liderliğini değil, cumhurbaşkanlığını istiyor

CHP'de 'Değişim' kavgası tekrar alevlenirken, Ekrem İmamoğlu, değişim için iş dünyası, akademisyenler, sanatçı, sporcu ve gençlerle toplantılar yapmaya hazırlanıyor. İmamoğlu'nun hedefinin CHP Genel Başkanlık koltuğu değil, cumhurbaşkanı adaylığı olduğu konuşuluyor...

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14 ve 28 Mayıs seçim yenilgilerinin ardından partide "değişim" çağrıları yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak 'Değişim Manifestosu'nu açıklamıştı. İmamoğlu'nun “değişim için” iş dünyası, akademisyenler, sanatçı, sporcu ve gençler gibi toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceği belirtildi. Böylece değişim sürecinin sadece CHP’li üyelerle değil, farklı kesimlerin de desteği alınarak yürütülmesi hedefleniyor. 

Adaylık konusunda renk vermeyecek

Milliyet'te yer alan kulis haberine göre; İmamoğlu, yapacağı açıklamalarda, “adaylık” konusunda renk vermeyecek. “Adayım” demeyecek ama her konuşmasında, “Mevcut Genel Başkan ile devam edilmez. Bu genel merkez ile olmaz” yönündeki mesajlarını yineleyecek.

Hedefi zaten genel başkanlık değil!

Parti kulislerinde İmamoğlu için, “Kapsamlı bir araştırma yapıyor. Kendi çıkarına bakmaz. Ekrem Bey’in hedefi zaten genel başkanlık değil. Genel başkan başkası olsa bile cumhurbaşkanı adayı olabilir. Asıl hedefi Cumhurbaşkanlığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

İmamoğlu kimi destekleyecek?

Parti kulislerinde, İmamoğlu’nun aday çıkmaması halinde hangi ismin adaylığına sıcak bakıp destekleyebileceği de tartışılıyor. Bu çerçevede, “CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olması halinde İmamoğlu’nun ‘hayır’ demeyeceği isimlerden biridir” yorumu yapılıyor.

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