Benim Güzel Ailem Ferdi gerçekte kim oynuyor, adı ne? Onur Buldu karısı kimdir, boyu kaç?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle komik halleri ile dikkat çeken Ferdi karakterine hayat veren oyuncu merak edildi. Benim Güzel Ailem'de Ferdi karakterine Güldür Güldür'den tanıdığımız oyuncu Onur Buldu hayat veriyor. Peki Onur Buldu kimdir, aslen nereli? Onur Buldu'nun karısı kimdir?

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle komik halleri, halden hale giren tavırları ile seyirciyi güldüren bir karakter var; Ferdi. Benim Güzel Ailem dizisinde Ferdi karakterine başarılı oyuncu Onur Buldu hayat veriyor. 40 yaşında olan Onur Buldu bir çocuk babası ve Duygu Buldu ile 2020 yılında evlendi. Onur Buldu aslen Tunceli Mazgirtli olan Onur Buldu İzmir'de doğmuştur.

Onur Buldu kimdir?

Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.