Dolar ve Euro'nun ateşi yüksek Tarihi zirveye çok az kaldı! 6 Temmuz Bitcoin, Euro, Dolar son rakamlar...

Piyasadaki hareketlilik dur durak bilmiyor. Merkez'in faiz kararı sonrası başlayan hızlı yükselişi yapılan zamlar da kesmedi. Dolar ve Euro'da tarihi rekora az kaldı. İşte haftanın yeni işlem gününde dolar, euro ve bitcoinde son rakamlar...

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Dolar, Euro ve Bitcoin'deki son rakamlar yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar bugün de 26 liranın üzerinde işlem görüyor, euro tarihi zirvesine yaklaştı.

Dolar 26,12 lirayı gördü

Dolar/TL, önceki kapanışıyla aynı seviyeden, 26,10 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, günün ilk saatlerinde 26,12 liraya kadar çıkmıştı.

Euro tarihi zirvesine yaklaştı

Euro/TL, 6 Temmuz sabahı 28,66 seviyesini görerek, 28,73 olan tarihi zirvesine yaklaştı. Euro şu sıralar 28,38 liradan alınıyor, 28,40 liradan ise satılıyor.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 30.584 dolardan, Türk lirası karşısında ise 804.501 TL‘den işlem görüyor. Ethereum 1.921, Ripple 0,49 dolar civarlarında bulunuyor.