Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Olay, Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Dumanlı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. (31) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen traktör devrildi. Meydana gelen kazada sürücü C.Ç. ağır yaralandı. Yolcu olarak traktörde bulunan yabancı uyruklu H.D. (46) ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan sürücü C.C.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yabancı uyruklu H.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.