Gram altın için çıldırtan tahmin! Yükseliş mi var düşüş mü 6 Temmuz 2023 altın ne kadar oldu?

Yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan gram altında alım-satım fiyatı ne kadar oldu? Yatırımcılar altın fiyatlarının son bir fırsat verip vermeyeceğini merak ederken, uzman isim öyle bir tahminde bulundu ki rakamı gören gözlerine inanamadı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başladı. Altında yükseliş tam gaz devam ediyor. Gram altın şu sıralar 1.611 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.611 lira, Cumhuriyet altını da 10.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini

Dünya Gazetesi'ne konuşan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Yılın ilk yarısında Yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Yıla 1.106 TL seviyesinden başlayan gram altın yüzde 46 artışla bugün 1618 TL seviyesini gördü. Gram altında yılsonuna kadar 1.750- 1.800 TL aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum. Kısa vadede dolar TL kuru takip etmekte fayda var dolar TL kuru nereye gram altın oraya 24 TL seviyesine kadar gerileyen dolar TL kurumda gram altın 1550 TL seviyesine kadar sarkabilir" dedi.