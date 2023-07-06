Benim Güzel Ailem Canan kim oynuyor, gerçek adı nedir? Seray Gözler kaç yaşında, dizileri

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Rasim'in karısı Canan karakterine hayat veren usta oyuncu Seray Gözler merak edildi. Peki Seray Gözler kimdir, kaç yaşında, Seray Gözler kiminle evli, dizileri hangisi?

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TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle ailesini Rasim'e karşı koruyan her zaman korumacı bir güç olan Canan... Yani Rasim'in karısı. Benim Güzel Ailem'de Canan karakterine başarılı oyuncu, Yabancı Damat dizisinden beri ilgiyle izlenen oyuncu Seray Gözler hayat veriyor. 61 yaşında olan Seray Gözler aslen Adanalı. Seray Gözler'in eşi ise Saydam Yeniay'dır. Peki kimdir Seray Gözler aslen nereli, yaşı kaç? Seray Gözler kiminle evli?

Seray Gözler kimdir?

Seray Gözler, 28 Ağustos 1961 tarihinde Adana'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Süper Baba dizisinde Şule, Yabancı Damat dizisinde Hayriye ve Zoraki Koca dizisinde Sevim abla karakterleri ile hafızalara kazınan Seray Gözler, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Hayat Şarkısı, Süper Baba, Yabancı Damat, Böylemi Olacaktı, Aynalar, Ayaşlı ve Kiracıları, Zoraki Koca, Sultan, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Seray Gözler, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evlidir ve Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir. Seray Gözler, TRT ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Feride karakterine hayat vermektedir. Seray Gözler, 1.69 metre boyunda 73 kilo ve Başak burcudur.

Benim Güzel Ailem Konusu nedir?

Benim Güzel Ailem', Kore'den uyarlanmasına karşın tipik bir geniş aile dizisi. Çok çocuklu geleneksel aile konseptinden beslenen yapımda ilişkiler ve çiftler iyi kurulmuş. Aile terapisti çift esprisi, esrik kadının (Derya) varlığı, muzip evlat Ferdi örgüyü tamamlıyorlar. Merkezdeki öykü ise aynı zamanda yaz dizilerinin olmazsa olmazı "kadının ilgisiz adamı kendisine âşık etme" eksenine bağlanacak görünüyor. Dizide görümce-gelin ve kaynana-gelin çekişmeleri de dozunda ayarlanmış. Kaldı ki Damla'nın "zayıf gelin" arayan kayınvalidesinin ilerleyen bölümlerde tozu dumana katacağını söyleyebiliriz.

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu ve Aycan Koptur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem bu hafta yayınlanacak mı?