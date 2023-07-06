Kulis haber! Kısmı af hazırlığı başladı kimleri kapsayacak kimleri kapsamayacak?

Af iddiaları tartışılmaya devam ederken, kulislere yeni bilgiler düştü. Hükümetin yeni bir af düzenlemesi beklenenden farklı bir formülle kısmi olarak yapılacak. Genel düzenlemeler yerine denetimli serbestliğin genişletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsama giren suçlular cezaevinden çıkacak. İzinde olanlar cezaevine dönmeyecek? Peki af kimleri kapsayacak, kimler af kapsamı dışında kalacak? İşte ayrıntılar...

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Hükümetin yeni bir af düzenlemesine hazırlandığı iddiaları, beklenenden farklı bir formülle kısmi olarak yapılacak. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti, denetimli serbestlik konusunda yeni bir torba teklif hazırlıyor. Koronavirüs pandemisi döneminde cezaevlerinden geçici olarak çıkarılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenleme kalıcı hale getiriliyor.

En az 70 bin kişi geri dönmeyecek

Bu kapsamda olanlar, artık izinli sayılamayacağı için denetimli serbestlik süreleri değiştirilerek formül geliştirilecek. Bu düzenleme, Kovid izinlerinin başladığı tarihten önce işlenen suçları kapsayacak. Şu anda Kovid izni nedeniyle 122 binden fazla hükümlü dışarıda bulunuyor. Yeni düzenleme, bu kişilerden en az 70 binin tekrar cezaevine dönmemesini sağlayacak.

Hayata karıştılar savunması

AK Parti kurmayları, COVID izni nedeniyle dışarı çıkanların suç işleme oranının yüzde 10’u bulmadığını, izinli olanlardan 25 binin şu anda SGK’ya tabi olarak çalıştığını belirterek, “Bu kişiler dışarda bir düzen kurdular. Topluma karıştılar. Ancak, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederlerse cezaevine geri dönecekler” dediler.

Açığa çıkmakta yeni şartlar getirilecek

Paketle yapılacak başka bir düzenleme, kapalı cezaevinden açık cezaevlerine geçme şartlarını değiştirecek. Yapılan çalışmayla hem açık cezaevlerine geçişler hem de bu cezaevlerine geçenlerin denetimli serbestlikten yararlanma şartları iyileştirilecek. Henüz şartlar ve sürelerin belirlenmediği bu düzenleme, cezaevlerinden denetimli serbestlikle çıkacakların sayısını arttıracak.

Denetimli serbestliğin süresi uzatılacak

Cezaevlerinde halen 360 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Ceza İnfaz Yasası’na göre kapalı cezaevlerinde bulunanlar, belli süreyle cezalarını çekip iyi halleri varsa açık cezaevine ayrılıyor. Yapılacak düzenleme ile denetimli serbestliğin süresi uzatılacak. Böylece açık cezaevinde bulunan ya da kapalı cezaevinde bulunup koşulları uygun olanlar denetimli serbestliğe alınıp salıverilecek.

Af kapsamına kimler girmeyecek?

Aileye, engellilere karşı yaralama ve öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, işkence, eziyet ile devlete karşı işlenen suçlar bu kapsamda yer almayacak.