BIST 6.150
DOLAR 26,09
EURO 28,40
ALTIN 1.608,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

ELAZIĞ'da trenin çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün gece merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Polis Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya ile F.G.'ye (36) Malatya'dan Elazığ istikametinde seyir halinde olan tren çarptı.

Çarpmanın etkisi ile çocuk trenin altında kalırken kadın ise kenara savruldu. Çarptığının farkında olmayan makinist ilerlerken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk çevredekiler tarafından araçla, kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

4 yaşındaki Ömer Eymen Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, ne anlatıyor? Benim Güzel Ailem uyarlama mı?
Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, ne anlatıyor? Benim Güzel Ailem uyarlama mı?
Emlakçılar noterde tapu dönemi için ne dedi?
Emlakçılar noterde tapu dönemi için ne dedi?
Trabzon'da pes dedirten görüntüler! Düğünde eline silah alan gelin havaya ateş etti
Trabzon'da pes dedirten görüntüler! Düğünde eline silah alan gelin havaya ateş etti
Gram altın için çıldırtan tahmin! Yükseliş mi var düşüş mü 6 Temmuz 2023 altın ne kadar oldu?
Gram altın için çıldırtan tahmin! Yükseliş mi var düşüş mü 6 Temmuz 2023 altın ne kadar oldu?
Mehmet Özhaseki'den deprem konutlarıyla ilgili önemli açıklamalar
Mehmet Özhaseki'den deprem konutlarıyla ilgili önemli açıklamalar
Kulis haber! Kısmı af hazırlığı başladı kimleri kapsayacak kimleri kapsamayacak?
Kulis haber! Kısmı af hazırlığı başladı kimleri kapsayacak kimleri kapsamayacak?
Biriktirdiği 350 bin TL'yi kullanmak isteyen Balıkesirli korkunç gerçekle yüzleşti: Paralar pul oldu
Biriktirdiği 350 bin TL'yi kullanmak isteyen Balıkesirli korkunç gerçekle yüzleşti: Paralar pul oldu
Benim Güzel Ailem Canan kim oynuyor, gerçek adı nedir? Seray Gözler kaç yaşında, dizileri
Benim Güzel Ailem Canan kim oynuyor, gerçek adı nedir? Seray Gözler kaç yaşında, dizileri
Suat Serdar adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer an meselesi...
Suat Serdar adım adım Fenerbahçe'ye! Transfer an meselesi...
Dolar ve Euro'nun ateşi yüksek Tarihi zirveye çok az kaldı! 6 Temmuz Bitcoin, Euro, Dolar son rakamlar...
Dolar ve Euro'nun ateşi yüksek Tarihi zirveye çok az kaldı! 6 Temmuz Bitcoin, Euro, Dolar son rakamlar...
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Adıyaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı
Diyarbakır'da Dicle Elektrik saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı