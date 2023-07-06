Benim Güzel Ailem dizisinin konusu ne, ne anlatıyor? Benim Güzel Ailem uyarlama mı?

TRT 1 ekranlarının yaz sezonu için hazırladığı Benim Güzel Ailem izleyici karşına çıkmak için geri gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken izinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağçılar, Onur Buldu, gibi ünlü isimler bulunuyor.. Peki Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem'in konusu ne? Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosunda kimler var? Benim Güzel Ailem dizisi hangi diziden uyarlama? sorularının cevabı haberimizde.

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TRT 1'in yaz sezonu için hazırladığı dizilerin çekimleri sona erdi. Fabrika Yapım – Öner Aslanel imzalı “Benim Güzel Ailem” dizisi yakında izleyeciyle buluşmaya hazırlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi izleyecilere eğlenceli anlar yaşatacak. Peki Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölüm ne zaman? Benim Güzel Ailem dizisi saat kaçta? Benim Güzel Ailem dizisi hangi gün? Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosunda kimler var? Benim Güzel Ailem dizisi hangi diziden uyarlama? sorularının cevabı haberimizde.

Konusu nedir?

Benim Güzel Ailem', Kore'den uyarlanmasına karşın tipik bir geniş aile dizisi. Çok çocuklu geleneksel aile konseptinden beslenen yapımda ilişkiler ve çiftler iyi kurulmuş. Aile terapisti çift esprisi, esrik kadının (Derya) varlığı, muzip evlat Ferdi örgüyü tamamlıyorlar. Merkezdeki öykü ise aynı zamanda yaz dizilerinin olmazsa olmazı "kadının ilgisiz adamı kendisine âşık etme" eksenine bağlanacak görünüyor. Dizide görümce-gelin ve kaynana-gelin çekişmeleri de dozunda ayarlanmış. Kaldı ki Damla'nın "zayıf gelin" arayan kayınvalidesinin ilerleyen bölümlerde tozu dumana katacağını söyleyebiliriz.

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu ve Aycan Koptur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem bu hafta yayınlanacak mı?

Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosu

“Benim Güzel Ailem” dizisi oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Rasim), Seray Gözler (Canan), Onur Buldu (Ferdi), Melis Babadağ (Öznur), Aycan Koptur (Deniz), Barış Yıldız (Kaan), Erdem Akakçe (Nedim), Ebrar Karabakan (Tuğçe), Toprak Can Adıgüzel (Sina) ve Hira Koyuncuoğlu (Damla) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Benim Güzel Ailem uyarlama mı?

Kore Yapımı One Again dizisinden uyarlanmıştır.