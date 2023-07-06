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Trabzon'da pes dedirten görüntüler! Düğünde eline silah alan gelin havaya ateş etti

Trabzon'da pes dedirten görüntüler! Düğünde eline silah alan gelin havaya ateş etti

TRABZON’da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen görüntüler tepki çekti. Kentte tüm uyarılara rağmen yaşanan silah atma geleneğinin önüne geçilemezken, gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesi pes dedirtti.

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Trabzon'da son yıllarda genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan "Yorgun mermi" olayları durulmuyor.

Sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandaların, vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ettiği yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Son yıllarda artış gösteren tabanca ile havaya ateş geleneğinin önüne geçmek isteyen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlere ağırlık verilmesine rağmen magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam ediyor. Yorgun mermi vakaları nedeniyle 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı ve 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir’in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan “Mutluluğa kurşun sıkma” sloganlarına rağmen havaya ateş etmeye devam eden magandalar kendini bu kez Sürmene ilçesinde gösterdi.

Bir düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen bir grup vatandaş havaya ateş etme geleneğini sürdürdü. Meşaleler eşliğinde yürüyen gelin ve damadı elindeki tabanca ile bekleyen bir vatandaş ise gelinin yanına giderek silahı gelinin eline tutuşturdu. Gelin ile birlikte havaya ateş etmeye devam eden o vatandaş pes dedirtti.

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