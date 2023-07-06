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Hatayspor, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Hatayspor, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Armin Hodzic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Armin Hodzic ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hodzic'in Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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