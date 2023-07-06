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TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!

TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!

ABD'nin New Jersey eyaletinde "uygunsuz" TikTok videoları paylaştığı öne sürülen yargıç hakkında dava açıldı.

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The New York Times'ın haberine göre, 58 yaşındaki New Jersey Yüksek Mahkemesi Yargıcı Gary Wilcox, "Sal Torella" takma adıyla açtığı TikTok hesabından Nisan 2021 - Mart 2023 tarihlerinde 40 video paylaştı.

"Makamında, mahkemede ve yatakta" kaydettiği videolarda "hakim cübbesi giydiği" veya "uygunsuz giyindiği" belirtilen Wilcox'un "şiddet, cinsellik ve kadın düşmanlığına gönderme yapan" şarkılara da eşlik ettiği öne sürüldü.

New Jersey Yüksek Mahkemesince hazırlanan dava dilekçesinde "Bu ve benzer videoları TikTok'ta paylaşan davalı (Wilcox), uygunsuz hareketler sergileyerek yargıçlık makamının saygınlığına halel getirmiştir ve hakimlerden beklenen örnek davranışı sergilemekte başarısız olmuştur." ifadesine yer verildi.

Disiplin cezasıyla karşı karşıya olan Wilcox'un avukatı Robert Hille, "Günün sonunda kimsenin, bu paylaşımların kötü niyetle yapıldığını düşüneceğini sanmıyorum." dedi.

Haberde davanın ifade özgürlüğü tartışmalarını tetikleyeceğinin düşünüldüğü belirtildi.

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