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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kamu personeline yapılması öngörülen ücret artışının tatmin edici olmadığını söyledi.

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Pala,  kamu çalışanlarının gelirlerinin çok düşük olduğunu ve ücretler arasında eşitsizlik bulunduğunu ifade ederek, ücretlerin eşitlikçi bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Emekli maaşlarında da farklılıklar olduğunu anlatan Pala, "Kamuda 27 yıl hizmetten sonra Emekli Sandığından emekli olan bir göz uzmanı haziran ayında 25 bin lira, 37 yıl çalıştıktan sonra SSK'den emekli olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının emekli maaşı ise 9 bin 300 lira." diye konuştu.

Kamu sağlık çalışanlarının gelirlerinin çok düşük olduğunu belirten Pala, "Zorlu bir eğitim sürecinden geçen ve çalışma koşulları çok ağır olan, buna karşın özveriyle hizmet sunmaya çalışan sağlık personeli, maalesef sefalet sınırında maaşların yarattığı yoksulluk karşısında bir çaresizlik yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 20'ye yakın artışın da çok yetersiz olacağını savunan ve kamu çalışanlarına yönelik zamları da içeren TBMM'ye sunulan teklifi eleştiren Pala, "Bu tutarlar ne kamu çalışanlarını ne sağlık çalışanlarını tatmin etmeye yetecek tutarlar değil." dedi.

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