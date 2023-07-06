Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?

TRT 1 ekranlarının Kore dizisi uyarlaması, sımsıcacık aile dizisi Benim Güzel Ailem ekrana geldi ve seyirciden alkışları topladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip edildi. Dizide özellikle Tuğçe karakterine hayat veren oyuncu merak edildi. Benim Güzel Ailem'de Tuğçe karakterine genç oyuncu Ebrar Karabakan hayat veriyor. Peki kimdir Ebrar Karabakan, yaşı kaç, dizileri neler?

Abone ol

TRT 1 ekranlarının yeni, yaz dizisi Benim Güzel Ailem daha ilk bölümü ile seyircinin içini ısıttı. Aile komedisi dizi büyük beğeni topladı. Kore dizisi uyarlaması olan Benim Güzel Ailem dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Dizide özellikle duru güzelliği ve fiziği ile seyircinin gözünden kaçmayan bir isim vardı; Tuğçe! Benim Güzel Ailem'de Tuğçe karakterine genç oyuncu Ebrar Karabakan hayat veriyor. Üniversiteye hazırlanan Ebrar Karabakan henüz 17 yaşında.

Benim Güzel Ailem Tuğçe kim?

Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe karakterini 2006 doğumlu oyuncu Ebrar Karabakan oynuyor. 2023 yılı itibariyle 17 yaşının içinde olan oyuncu Üniversite için hazırlıklara devam etmektedir. Çocukluk yaşlarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa ilgisi ile bilinmektedir. Oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada influencerlık da yapan oyuncunun paylaşımları da dikkat çekiyor.

Konusu nedir?

Benim Güzel Ailem', Kore'den uyarlanmasına karşın tipik bir geniş aile dizisi. Çok çocuklu geleneksel aile konseptinden beslenen yapımda ilişkiler ve çiftler iyi kurulmuş. Aile terapisti çift esprisi, esrik kadının (Derya) varlığı, muzip evlat Ferdi örgüyü tamamlıyorlar. Merkezdeki öykü ise aynı zamanda yaz dizilerinin olmazsa olmazı "kadının ilgisiz adamı kendisine âşık etme" eksenine bağlanacak görünüyor. Dizide görümce-gelin ve kaynana-gelin çekişmeleri de dozunda ayarlanmış. Kaldı ki Damla'nın "zayıf gelin" arayan kayınvalidesinin ilerleyen bölümlerde tozu dumana katacağını söyleyebiliriz.

Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu ve Aycan Koptur gibi ünlü isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem bu hafta yayınlanacak mı?