BIST 6.173
DOLAR 26,10
EURO 28,40
ALTIN 1.609,93
HABER /  MAGAZİN

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı

Birçok dizide rol alan, birçok programa katılan fakat akıllarda hep Aşk-ı Memnu Bülent olarak yer eden genç oyuncu Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi ile ilk kez dün akşam görüntülendi. Elele yürürken bir anda objektiflere yakalanan taze aşıkların panik halleri kameralara yansıdı. Peki Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne?

Abone ol

Bir çoğumuzun Aşk-ı Memnu dizisinde haylaz Bülent karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya şimdilerde boylu poslu bir delikanlı oldu. Son olarak eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı iddia edilen Batuhan Karacakaya dün akşam yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. Flaşları görünce ayrılan yeni sevgililerin panik halleri objektiflere yansıdı. Peki Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Batuhan Karacakaya sevgilisi boyu ve kilosu kaç?

Yeni sevgilisinin ellerini bırakan Batuhan Karacakaya'nın yanındaki esmer güzel kim merak edildi. Son olarak eski sevgilisi ile olaylı bir şekilde ayrılan, şiddet iddiaları ile günlerce konuşulan Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi kim, adı ne, kaç kilo ve boyu kaç soruları merak edildi.

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski kız arkadaşı Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport’ta başka bir kız arkadaşıyla görüntülendi.

El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine birbirinden uzaklaştı fakat görüntülenmeye engel olamadı. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
Pentagon, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
TikTok'ta "uygunsuz" videolar paylaşan yargıca dava açıldı!
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Kene ısırmalarına karşı alınması gereken önlemler neler?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?
Benim Güzel Ailem Tuğçe kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı ne? Ebrar Karabakan yaşı kaç?
Tekirdağ'da coğrafi işaretle tescillenen "Seymen kavunu" tanıtıldı
Tekirdağ'da coğrafi işaretle tescillenen "Seymen kavunu" tanıtıldı
CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!
CHP'li Kayıhan Pala yapılacak zammı beğenmedi!
Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi
Adana'da susuzluğa ve hastalığa dayanıklı yeni yer fıstığı çeşidi geliştirildi
İran, bir petrol tankeri için el koyma kararı çıkardı!
İran, bir petrol tankeri için el koyma kararı çıkardı!
ABD basınından Türkiye'de seks ticareti dosyası: Genç anne İstanbul'dan nasıl kaçtı?
ABD basınından Türkiye'de seks ticareti dosyası: Genç anne İstanbul'dan nasıl kaçtı?
Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek! İşte haftanın filmleri
Hatayspor, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
Hatayspor, Armin Hodzic'i kadrosuna kattı
Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti!
Elazığ'da trenin çarptığı çocuk hayatını kaybetti!