Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne? El ele yakalandı sonra ayrıldı

Birçok dizide rol alan, birçok programa katılan fakat akıllarda hep Aşk-ı Memnu Bülent olarak yer eden genç oyuncu Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi ile ilk kez dün akşam görüntülendi. Elele yürürken bir anda objektiflere yakalanan taze aşıkların panik halleri kameralara yansıdı. Peki Batuhan Karacakaya sevgilisi kim, gerçek adı ne?

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Bir çoğumuzun Aşk-ı Memnu dizisinde haylaz Bülent karakteri ile tanıdığımız Batuhan Karacakaya şimdilerde boylu poslu bir delikanlı oldu. Son olarak eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı iddia edilen Batuhan Karacakaya dün akşam yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. Flaşları görünce ayrılan yeni sevgililerin panik halleri objektiflere yansıdı. Peki Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Batuhan Karacakaya sevgilisi boyu ve kilosu kaç?

Yeni sevgilisinin ellerini bırakan Batuhan Karacakaya'nın yanındaki esmer güzel kim merak edildi. Son olarak eski sevgilisi ile olaylı bir şekilde ayrılan, şiddet iddiaları ile günlerce konuşulan Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi kim, adı ne, kaç kilo ve boyu kaç soruları merak edildi.

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski kız arkadaşı Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport’ta başka bir kız arkadaşıyla görüntülendi.

El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine birbirinden uzaklaştı fakat görüntülenmeye engel olamadı. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.