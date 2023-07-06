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Sıfır Atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı!

Sıfır Atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sıfır Atık hareketiyle 2017'den bugüne kadar 45,5 milyon ton atığı dönüştürdüklerini, 96 milyar lira ekonomik kazanç elde ettiklerini bildirdi.

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" ile geri dönüşümde sağlanan kazanımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve dünyaya örnek olan Sıfır Atık hareketiyle, dünyayı yarınların sahibi çocuklar için koruduklarını ifade eden Özhaseki, "2017 yılından bugüne Sıfır Atık ile 45,5 milyon ton atığı dönüştürdük, 432 milyon ağacı kesilmekten kurtardık, 4,9 milyon ton sera gazı salımını önledik, enerji, su, petrol ve depolama alanı tasarrufu sağladık, 96 milyar lira ekonomik kazanç elde ettik." ifadelerini kullandı.

711 milyon metreküp su tasarrufu

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Sıfır Atık'la bugüne kadar 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer atık geri dönüştürüldü.

Bakanlık tarafından lisans almış işletmelerce işlenen atıkların geri dönüşümüyle 703 milyon kilovatsaat enerji, 711 milyon metreküp su, 82 milyon metreküp depolama alanı, 108 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı. Sıfır Atık'la 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenirken, 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Sıfır Atık" hareketi ile 2016’da yüzde 13 olan geri kazanım oranının, bu yıl yüzde 35’e yükseltilmesi hedefleniyor.

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