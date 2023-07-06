Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi boyu kaç, kaç kilo, adı ne?

Aşk ı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile tanınan ve giderek ünlenen oyuncu Batuhan Karacakaya sevgilisi ile yakalandı. El ele sokaklarda yürürken kameraları görünce ayrılan çift merak konusu oldu. Özellikle Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim, kaç yaşında, kimin kızı merak edildi.

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Batuhan Karacakaya dün akşam yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. Flaşları görünce ayrılan yeni sevgililerin panik halleri objektiflere yansıdı. Peki Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Batuhan Karacakaya sevgilisi boyu ve kilosu kaç?

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda eski kız arkadaşı Ayşe Aslanpay’a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport’ta başka bir kız arkadaşıyla görüntülendi.

26 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi hakkında henüz bir bilgi yok.

El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine birbirinden uzaklaştı fakat görüntülenmeye engel olamadı. Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır. Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.