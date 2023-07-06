Bomba anket! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İYİ Parti 1.5 ayda çöktü...

14 Maıs seçimlerinin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmişken Metropoll Araştırma, yeni anket sonuçlarını açıkladı. Seçimden sonraki süreçte AK Parti ve Zafer Partisi oylarını artırırken, en büyük oy kaybını İYİ Parti'nin yaşadığı görüldü. İşte Metropoll anketinin sonuçları...

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Metropoll Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Mayıs 2023 seçimlerin ardından ardından yaptıkları ilk anketin sonuçlarını paylaştı. Metropoll Araştırma'nın 28 ilde 8-10 Haziran tarihleri arasında 2 bin 113 kişi ile yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2023 Araştırması' sonuçlarına göre AK Parti açık ara önde iken İYİ Parti'deki çöküş sürüyor.

Bu pazar milletvekili seçimi olsa...

Metropoll Araştırma, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi Partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 32.1'i AK Parti, yüzde 21.1'i CHP, yüzde 7.9'u Yeşil Sol Parti, yüzde 6.9'u da MHP cevabı verdi. İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5.8'de kalırken, Zafer Partisi yüzde 2.4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.4, Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.1 oy aldı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları

Ankete katılanların yüzde 4.9'u kararsız olduğunu söylerken, yüzde 9.7'si ise protesto oy kullanacağını ifade etti. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 38.8, CHP yüzde 25.5, Yeşil Sol Parti yüzde 9.5, MHP yüzde 8.3, İYİ Parti yüzde 7, Zafer Partisi yüzde 3, Yeniden Refah yüzde 2.9, TİP yüzde 2.6 çıktı.

14 Mayıs'tan bu güne hangi parti ne yaptı?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti yüzde 35.32, CHP yüzde 25.41, MHP yüzde 10.04, İYİ Parti yüzde 9.90, Yeşil Sol Parti yüzde 8.79, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.86, Zafer Partisi yüzde 2.28, Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1.72 oy almışlardı. Anket sonuçlarına göre, AK Parti ve Yeniden Refah oyunu belirgin biçimde artırırken en büyük kan kaybı İYİ Parti ve MHP'de yaşanmış.

Anketle ilgili en ilginç bulgu

Özer Sencar anket sonuçlarıyla ilgili, "En ilginç bulgu AK Parti ile MHP arasındaki hareketli seçmen. Seçim şartları dışında AKP’ye oy veririz diyenler seçimlerde MHP’ye gidiyorlar. 2-4 puanlık bir kitle bunlar. Benzer durumu her seçimde görüyoruz."